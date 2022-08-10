Aydın gündem haberleri... Avcılar'da aydınlatma direğine çarpan minibüs devrildi Aydın bölgesinden gelen habere göre AVCILAR'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, aydınlatma direğine çarptı. AVCILAR'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yara almadan kurtulan şoförün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Avcılar D-100 Karayolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkii yan yolda saat 06.30 sıralarında, Beylikdüzü yönüne giden minibüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyere çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkle birlikte minibüste devrildi. Çevredekiler, içinde yolcu olmayan minibüsün şoförünün kazayı yara almadan atlattığı ve olay yerinden kaçtığını öne sürdü. Kazayı gören çevredeki kişi "Fazla hızlı değildi ama direksiyon hakimiyetini kaybedince direğe çarptı" dedi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Araç, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Güncel Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş D-100 Karayolu Avcılar Güncel Haberler

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