Avcılar'da denize düşeni zabıta amiri kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da denize düşeni zabıta amiri kurtardı

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
 - Güncelleme:
Avcılar'da denize düşeni zabıta amiri kurtardı

AVCILAR'da sahildeki kayalıklarda yürürken denize düşerek çırpınan kişiyi zabıta amiri kurtardı.

AVCILAR'da sahildeki kayalıklarda yürürken denize düşerek çırpınan kişiyi zabıta amiri kurtardı. Denizden çıkarılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Sahildeki yürüyüş yolunun yanındaki kayalıklarda oturan Türkmenistan vatandaşı olduğu öğrenilen kişi yürümeye başladı. Dengesini kaybederek denize düşen kişi çırpınarak yardım istedi. Denizde çırpınan kişiyi görenler bölgede motosikletle devriye görevi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibine haber verdi. Zabıta amiri Ali Sait Kaya, elbiseleri ile denize girdi. Yüzerek suda çırpınan kişinin yanına giden zabıta amiri, kıyıya çıkarmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, denizden çıkarılan kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Zabıta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title