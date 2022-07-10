Avcılar'da denize düşeni zabıta amiri kurtardı AVCILAR'da sahildeki kayalıklarda yürürken denize düşerek çırpınan kişiyi zabıta amiri kurtardı. AVCILAR'da sahildeki kayalıklarda yürürken denize düşerek çırpınan kişiyi zabıta amiri kurtardı. Denizden çıkarılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü Olay, dün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Sahildeki yürüyüş yolunun yanındaki kayalıklarda oturan Türkmenistan vatandaşı olduğu öğrenilen kişi yürümeye başladı. Dengesini kaybederek denize düşen kişi çırpınarak yardım istedi. Denizde çırpınan kişiyi görenler bölgede motosikletle devriye görevi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibine haber verdi. Zabıta amiri Ali Sait Kaya, elbiseleri ile denize girdi. Yüzerek suda çırpınan kişinin yanına giden zabıta amiri, kıyıya çıkarmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, denizden çıkarılan kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel Zabıta Güncel Haberler

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