İSTANBUL-AVCILAR'DA ATATÜRK ANITI'NA BALTAYLA SALDIRAN ŞÜPHELİ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ Güncel Haberler AVCILAR'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüphelinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. AVCILAR'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüphelinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na dün saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı. M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. M.H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Namık Kemal Marmara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-AVCILAR'DA ATATÜRK ANITI'NA BALTAYLA SALDIRAN ŞÜPHELİ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.