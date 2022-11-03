İSTANBUL-AVCILAR'DA ATATÜRK ANITI'NA BALTAYLA SALDIRAN ŞÜPHELİ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Güncel Haberler
AVCILAR'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüphelinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na dün saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı. M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. M.H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel