İSTANBUL-AVCILAR'DA 24 YAŞINDAKİ DİLAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU AVCILAR'da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu. AVCILAR'da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu. Öz'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz'den iki gündür haber alınamadı. Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Dilan Eylem Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı. Eve giren yakınları Dilan Eylem Öz'ün hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi Adli Tıp Kurumu Güncel Haberler

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