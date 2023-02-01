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İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN ÇEKYATIN İÇİNDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Güncel Haberler

ATAŞEHİR'de, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangını söndürmeye gelen ekipler, evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu.

ATAŞEHİR'de, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangını söndürmeye gelen ekipler, evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Kadının vücudunda kesikler olduğu belirlenirken, çekyatın yanında balta görüldü. Polis, olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Ekipler, çekyatın yanında bir balta olduğunu da fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda kadının vücudunda kesiklerin bulunduğunu ve yangından hemen önce evden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi olduğunu belirledi. Polis, yaptığı çalışma sonucu evde yaşadıklarını belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset adli tıp kurumuna sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ataşehir Güncel Haberler

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