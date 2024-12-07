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İstanbul Ataşehir'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

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Ataşehir'de refüjdeki uyarı tabelasına ve ardından bir ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Ataşehir'de önce refüjdeki uyarı tabelasına sonra ağaca çarpan otomobilin sürücü yaralandı.

Bayram T. idaresindeki 34 NR 2137 plakalı otomobil, Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi'nde önce refüjdeki uyarı tabelasında sonra ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri kazada yaralanan Bayram T'yi ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaza nedeniyle yola savrulan parçaları temizledi.

Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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