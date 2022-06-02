İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE RESTORANIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA - Haberler

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE RESTORANIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ataşehir'de dün bir restoranda yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yaralı kişi hastanede tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheliler, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi, "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme" ve "Tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.Öte yandan işyerinin kurşunlanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bekleyen bir grubun içindeki 2 kişinin ellerindeki silahla işyerine ateş ettiği görülüyor.
Görüntü dökümü-- --- --- -- -- - -----2 şüphelinin restorana ateş etmesi-Şüphelilerin karakoldan çıkması- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel