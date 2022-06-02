İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE RESTORANIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA - Haberler

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE RESTORANIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA Ataşehir'de dün bir restoranda yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ataşehir'de dün bir restoranda yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Emniyetten yapılan açıklamada ise 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ataşehir'de dün saat 21.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir restoranda yaşanan ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, olaya karıştıkları tespit edilen E.Ş, E.Ş, ve H.Ş. isimli şüphelilerin, bugün saat 10.00 sıralarında Yenisahra Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilerin Barbaros Mahallesindeki ikametlerinde yapılan aramalarda ise olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişeğin ele geçirildiği belirtildi. Olayın hakaret nedeniyle işyeri çalışanı ve şüpheli kişiler arasında aynı gün meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, o sırada lokantada bulunan ve olayla bağlantısı bulunmayan 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralı kişi hastanede tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheliler, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi, "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme" ve "Tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan işyerinin kurşunlanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bekleyen bir grubun içindeki 2 kişinin ellerindeki silahla işyerine ateş ettiği görülüyor. Görüntü dökümü -- --- --- -- -- - ---- -2 şüphelinin restorana ateş etmesi -Şüphelilerin karakoldan çıkması - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Ataşehir Fatih Güncel Haberler

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