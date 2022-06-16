İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA, EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU - Haberler

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İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA, EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA, EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

ATAŞEHİR' de emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücü, şeritte bekleyen minibüse arkadan çarptı.

ATAŞEHİR' de emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücü,  şeritte bekleyen minibüse arkadan çarptı.  Yola savrulan motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan sonra anda kurtulurken, yaşanan kaza saniye saniye otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Kozyatağı TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi.  Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, şeritte bekleyen minibüse arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Bu sırada motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet İstanbul Tragger Güncel Haberler

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