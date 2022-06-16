İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA, EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ATAŞEHİR' de emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücü, şeritte bekleyen minibüse arkadan çarptı.
Kaza saat 11.30 sıralarında Kozyatağı TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, şeritte bekleyen minibüse arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Bu sırada motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel