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İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE GECEKONDU YANGINI

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ATAŞEHİR'de gecekonduda yangın çıktı.

ATAŞEHİR'de gecekonduda yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mesudiye Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangında gecekondudaki bir kişi çevredekilerin yardımıyla dışarı çıktı. Yangının çatıya sıçraması sonrası gecekondunun çatısı yanarak çöktü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Barbaros Mahallesi İtfaiye Güncel Haberler

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