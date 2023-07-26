İstanbul Ataşehir'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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İstanbul Ataşehir'de yolun kenarında yatık halde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Taner B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Ataşehir'de yolun kenarında yatık halde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Taner B. idaresindeki 06 HC 6391 plakalı otomobiliyle TEM Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinden çıkmaya çalışırken yolun kenarına yatık halde bırakılan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Taner B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada hasar gören otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel