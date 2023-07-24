İSTANBUL-AŞIRI SICAKLAR BÖBREK TAŞI MEVSİMİNİ DE AÇTI

KAVURUCU sıcakların vücutta yarattığı sıvı kaybı, böbreklerde taş oluşmasına ya da var olan taşların büyüme riskini de artırıyor. Böbrek taşı olan hastaların özellikle dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türk Böbrek Vakfı Böbrek Nakli ve Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Akıncı, sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. TBV Başkanı Timur Erk ise en idealinin su tüketimi olduğunu ama içindeki mineraller sebebiyle maden suyunun da sıvı alımına eklenmesi gerektiğini söyleyerek uyardı: "Maden suyu tüketimi, içerdiği sodyum bikarbonat nedeniyle günde 3 küçük şişeyi geçmemeli. Sodadan ise uzak durulmalı çünkü sodaya sodyum bikarbonat sonradan ekleniyor ve tuz oranı çok daha yüksek."

Böbrek taşlarının yüzde 80'i kalsiyumdan oluşuyor. Mesane ise yazın, artan sıcaklara bağlı olarak çok daha fazla kalsiyum üretiyor. Kavurucu sıcakların gelmesiyle beraber vücutta artan sıvı kaybı, böbrek taşını da tetikliyor. Türk Böbrek Vakfı (TBV) Böbrek Nakli ve Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Akıncı, böbrek taşıyla yaşayan hastaların risk altında olduğunu söyleyerek, "Hem var olan taşların boyutu büyüyor hem de yerinden hareket ederek ağrı ve diğer komplikasyon riskleri artıyor. Böbrek taşı olmayan kişilerde ise aşırı sıcaklara bağlı olarak böbrek taşı gelişme riski artıyor. O nedenle yeterli sıvı tüketimi çok önemli" dedi. TBV Başkanı Timur Erk ise yazın artan sıvı ihtiyacında, maden suyu ve soda tüketimine işaret ederek soda ile maden suyunun aynı şey olmadığını söyledi ve uyardı: "Sodada sodyum bikarbonat var ve doğal değil. Maden suyu hem daha sağlıklı, hem de içindeki mineraller bakımından sıcaklarla artan mineral kaybını da engeller. Ancak böbrek ve tansiyon hastaları başta olmak üzere maden suyu tüketiminin çok da abartılmaması gerekiyor. Günde üç küçük şişeyi geçmemeli" diye konuştu.

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SODADAN UZAK DURUN, MADEN SUYU 3 KÜÇÜK ŞİŞEYİ GEÇMESİN

TBV Başkanı Timur Erk ise yaz sıcaklarında su tüketiminin artırılması gerektiğini vurguladı ve sudan sonra en sık tüketilen içeceklerin başında gelen maden suyu ile sodalar hakkında önemli uyarılarda bulundu. Erk, şunları söyledi: "Terleme ile atılan mineral miktarını yerine koymak, dengelemek gerekiyor. Bunun için de su içeceğiz, maden suyu içeceğiz. Ama sodadan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü içinde sodyum bikarbonat yani sodyum, yani tuz miktarı daha fazla. Sodyum bikarbonatın özellikle yapay olarak enjekte edildiği bir içecek soda. En ideal olanı vücut kitle indeksine göre (örneğin 80 kilo bir kişi 2,5 litre yaz günlerinde 3 litreye kadar da çıkılabilir) su tüketilmesi lazım. Maden suyunu tüketirken ise günde 1 litreden daha fazla olmayacak şekilde, yani 3 tane küçük şişeyi geçmemek gerekiyor. Yüksek tansiyon hastaları, yani böbrek hastalığından bir önceki süreçte olan hastaların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Maden suyunun içerdiği tuz nedeniyle. Ama içerdiği mineraller açısından da maden suyunun faydaları var. Ben mesela yaz aylarında mutlaka iki küçük şişe maden suyunu mutlaka içerim. Diyaliz hastaları açısından yaz sıcakları ise çok daha dikkat gerektiren bir durum. Çünkü diyaliz hastaları zaten 48 saatte bir diyalize girmek zorunda kalıyorlar ve bu süre zarfında 3-4 litreden fazla sıvı alamıyorlar. Terlemeyle beraber ekstra sıvı kaybı olduğunu da düşünürsek, diyaliz hastalarının kesinlikle terlemeden uzak kalmaları, direkt güneş ışığı altına çıkmamaları, mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmaya dikkat etmeleri gerekiyor."