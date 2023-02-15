İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI Güncel Haberler ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği otomobil takla attı. ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği otomobil takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İsmet Demiroğlu'nun kullandığı 10 BH 293 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü İsmet Demiroğlu yaralandı. Yaralı sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobil çekiciyle bulunduğu yerden çekildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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