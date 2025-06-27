İstanbul Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Motosikletli Saldırganlarla Çatışma Yaşandı

İstanbul Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Motosikletli Saldırganlarla Çatışma Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de motosikletle gelen iki kişinin iş yeri sahibi A.U.'ya silahlı saldırısına A.U. silahla karşılık verdi. Çatışma sırasında saldırganlar motosikletle kaçmaya çalışırken bir araca çarparak düştü, A.U. ise yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'de motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi A.U., silahla karşılık verdi. Sokak ortasında yaşanan kovalamaca ve silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganların olay yerinden kaçarken motosikletle düştükleri anlar da kameralarla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.U. isimli kişi iş yerinde bulunduğu sırada motosikletle gelen iki kişinin hedefi oldu. Saldırganlardan biri araç üzerinde beklerken, diğeri silahla iş yerine girerek A.U.'ya ateş açtı. A.U. ise belinden çıkardığı silahla saldırganlara karşılık verdi. Yaşanan çatışma sırasında saldırganlar dışarıya kaçarken A.U. da peşlerinden koştu.

SALDIRI VE SONRASI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganların motosikletle kaçmaya çalıştığı ancak kısa süre sonra bir araca çarparak yere düştükleri görüldü. Saldırganlar daha sonra motosikleti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan A.U., ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullanılan motosikletin Eyüpsultan'dan çalındığı ve hakkında çalıntı kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak

İsrailli bakan resti çekti: Bu olursa İran'a tekrar saldıracağız
İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri çileden çıkarmış: Siyasetten çekilirim
Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.