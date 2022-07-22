ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSTE 29 GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSTE 29 GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ARNAVUTKÖY'de Yunanistan'a götürme vaadiyle Zeytinburnu'ndan minibüse bindirilen 1'i çocuk 29 göçmen yakalandı.

ARNAVUTKÖY'de Yunanistan'a götürme vaadiyle Zeytinburnu'ndan minibüse bindirilen 1'i çocuk 29 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Dursunköy kavşağında dün gece saatlerinde şüphelenerek durdurduğu minibüste 1'i çocuk 29 göçmen yakalandı. Zeytinburnu'ndan minibüse bindirilerek Yunanistan'a götürme vaadiyle kandırılan göçmenlerin Arnavutköy'de bir süre dolaştırıldığı anlaşıldı. Ekipler, uzun süre minibüste havasız kalan göçmenlerden bazılarını baygın buldu. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden biri hakkında daha önce verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi. Ehliyeti olmadığı tespit edilen minibüs sürücüsüne de 7 bin 348 lira para cezası yazıldı. Minibüs yediemin otoparkına çekilirken göçmenler ise Arnavutköy İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title