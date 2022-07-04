İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KUBANLIKLARIN BULUNDUĞU KAMYONET DEVRİLDİ ARNAVUTKÖY'DE küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi. ARNAVUTKÖY'DE küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet devrildi. Kamyonetteki 15 küçükbaş kurbanlık telef olurken, hayvanların sahibi ve çevredekiler diğer kurbanlıkları kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında dün gece saatlerinde, kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonetteki hayvanlardan 15'i telef oldu. Hayvanların sahibi ve çevredekiler kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KUBANLIKLARIN BULUNDUĞU KAMYONET DEVRİLDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.