İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KAZA1 ÖLÜ, 1 YARALI

ARNAVUTKÖY'de aralarında bir TIR'ında bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi, Hadımköy-Dursunköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 25 ABH 597 plakalı TIR sürücüsü, caddede ilerlediği esnada, yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cadde ortasında yan dönen TIR'a, Muammer Erdil'in kullandığı 34 BG 8606 plakalı kamyonet çarptı. Tırın dorse kısmına çarpan kamyonete de kapalı kasa minibüs çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 57 yaşındaki Muammer Erdil kamyonette sıkıştı. Diğer sürücülerin İhbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada kamyonetin şoförü Erdil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erdil'in cansız bedeni İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı. Erdil'in cenazesi, Arnavutköy Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan kapalı kasa minibüsün şoförü ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAĞIŞTAN DOLAYI

Görgü tanığı Musa Tarhan, Yağıştan dolayı, zaten virajda dorse kaymış. Yoldaki iki tane araca çarptı. Allah rahmet eylesin, bir ölü var, bir kişi de yaralandı. Durum bu şekilde dedi.