İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE KARŞI ŞERİDE GEÇEN KAMYONETİN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet karşı şeride geçerek bir taksi ve otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Aleddin Barut yönetimindeki 34 GJ 3982 plakalı kamyonet, Habipler istikametinde seyir halindeyken Arnavutköy Devlet Hastanesi sapağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kamyonet, önce Doğan Özbir yönetimindeki 34 TDN 48 plakalı taksiye ardından da 34 AD 4459 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucunda araçlarda ağır hasar oluşurken sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile Şaban Kara, Doğan Özbir ve Aleddin Barut ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken, trafik Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından kontrollü şekilde açıldı.