Son dakika haberi | Arnavutköy'de fabrikanın açık alandaki deposunda yangın Gelen son dakika haberlerine göre Serdar ALTINTEPE/ ARNAVUTKÖY'DE fabrikanın açık alandaki deposunda yangın çıktı. Serdar ALTINTEPE/ ARNAVUTKÖY'DE fabrikanın açık alandaki deposunda yangın çıktı. Yangın, 13.40 sıralarında Arnavutköy'de ilaç üretimi yapan bir fabrikanın açık alandaki deposunda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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