İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI POLİSE SALDIRDI ARNAVUTKÖY'de ehliyetsiz sürücünün yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. ARNAVUTKÖY'de ehliyetsiz sürücünün yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. İşlem yapılmasına engel olmak isteyen ehliyetsiz sürücünün yakınları polisin sırtına şişe atarak, saldırdı. Polisin kalabalığı dağıtmak için biber gazıyla müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde dün gece saat 22.15 sıralarında ehliyetsiz olduğu iddiasıyla bir sürücüye işlem yapmak isteyen trafik polisleri ile sürücünün yakınları arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine takviye ekipler geldi. Ehliyetsiz sürücünün yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Arbedede polisin sırtına şişeler fırlatıldı. Olayda gözaltına alınan 5 kişi Yavuz Selim Polis Merkezine götürdü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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