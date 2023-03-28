İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DEVRİLEN KAMYONDA ÖLEN ŞOFÖRÜN OĞLU YETKİLİLER HİÇBİR TEDBİR ALMAMIŞ

ARNAVUTKÖY'deyol bakım aracının işaret tabelasına çarparak yan yatan kamyonun şoförü 55 yaşındaki Bektaş Döner kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Döner'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim almaya gelen oğlu Ozan Döner, 'Bir tane reflektör koymuşlar. O saat diliminde yağmur çok sıkı yağıyordu, görüş mesafesi zaten 40 metrelere kadar düşmüştü. Yetkililer hiçbir tedbir almamış" dedi. Kaza, sabah saatlerinde Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bektaş Döner'in kullandığı kamyon yol bakım aracının yön tabelasına çarparak, yan yattı. Araçta sıkışan Bektaş Döner, kazaya müdahale eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Döner yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Döner'in cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen oğlu Ozan Döner, 'Olay, saat 10.13 sularında Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde gerçekleşiyor. Belediye sanırım gider ya da yol temizliği yapıyormuş. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir yol. Bir tane reflektör koymuşlar. O saat diliminde yağmur çok sıkı yağıyordu, görüş mesafesi zaten 40 metrelere kadar düşmüştü. Burası bir köprü olduğu için bir reflektör konulmuş, bölünmesi, kapatılması, yolun daraltılması gerekiyordu, tek şeride düşürülmesi lazımdı. Hiçbir şekilde hiçbir tedbir yok. Babam son anda görüyor, insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda ediyor. Tedbir alınmamış. Yetkililer kesinlikle bir tedbir almamış. Olay örtbas edilmeye çalışılırsa onlar açısından da hiç iyi olmaz. Acımız çok büyük. Babam 55 yaşındaydı, 3 çocuk sahibiydi. Üç yetim bıraktı" İfadelerini kullandı. Bektaş Döner'in cenazesinin memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel