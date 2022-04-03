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Son Dakika | Arnavutköy'de çatı yangını

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Arnavutköy'de çatı yangını

Edinilen son dakika haberine göre ARNAVUTKÖY'de binanın çatısı alev alev yandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, dün iftar saatinde Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatının alevlere teslim olduğunu gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın anı ve itfaiyenin müdahalesi cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.


Son Dakika | Arnavutköy'de çatı yangını

Son Dakika | Arnavutköy'de çatı yangını

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Fatih, Güncel, Haberler

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