İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE 199 GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

ARNAVUTKÖY'de 199 kaçak göçmen yakalandı. Yasadışı yollardan Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanması için dün Haraççı Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, 113 Bangladeş, 33 Afganistan, 45 Pakistan ve 8 Eritre'li olmak üzere toplam 199 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel