İstanbul Arnavutköy açıklarında patlayıcı madde şüphesi

(İSTANBUL) - İstanbul Arnavutköy açıklarında balıkçılar tarafından denizde patlayıcı madde olduğu tahmin edilen bir cisim bulundu. Büyük bir dubaya bağlı şekilde bulunan cisim sahile çekildi. Jandarma ekipleri patlayıcı madde olduğu tahmin edilen cismi güvenli şekilde muhafaza altına aldı. Olayla ilgili uzmanların incelemesi devam ediyor.

İstanbul Arnavutköy Karaburun Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından açıkta yüzen bir cisim fark edildi. Cismi karaya çıkartan balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, limanda güvenlik önlemleri aldı ve büyük bir dubaya bağlı olduğu görülen cism için inceleme başlattı.

Ekipler, patlayıcı madde olduğu tahmin edilen cismi güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı. Daha önce de Çatalca Sahili'nde Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen üzerinde patlayıcı madde yüklü bir jet ski bulunmuş, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde İstanbul Boğazı'na mayınlar gelmişti.