İSTANBUL-ARDA TURAN'IN YENİDEN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR -1 - Haberler

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İSTANBUL-ARDA TURAN'IN YENİDEN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-ARDA TURAN'IN YENİDEN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR -1

Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada ikinci kez beraat kararı verildi.

Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada ikinci kez beraat kararı verildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Özlem Ada Şahin Arda Turan İstanbul Berkay Güncel Haberler

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