İSTANBUL-ARAÇ SATIŞLARINDA YENİ DÖNEMDE 'PANDEMİ ÖNCESİ' BEKLENTİSİ

Otomotiv sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından yeni kararlar açıklandı. Sıfır araca yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatılırken, internet ortamında verilen ikinci el araç ilanı fiyatlarının sıfır araçtan yüksek olmasına yönelik de tedbirler alınacağı vurgulandı. Yeni düzenlemeler satıcıların da umudu oldu. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Buradaki en önemli problem otomobilin son 2 seneden beri bir ihtiyaç maddesi gibi değil, yatırım aracı olarak kullanılması. Bu da sektörümüzde spekülatif alım satımı ciddi anlamda yükseltmiş durumda" ifadelerini kullandı. Galeri sahibi Mehmet Raci Çatı da, bireysel olarak internet üzerinden satış yapanların vergi vermesi gerektiğini vurguladı.

TEDBİRLERLE SIFIR ARAÇLARIN GERÇEK DEĞERLERİNE ULAŞACAĞINI BEKLİYORUZ

SIFIR ARACIN ÜSTÜNDE İKİNCİ EL FİYATI GİRİLEMEYECEK; AL SATÇILAR PİYASADAN ELİNİ ÇEKECEK

ARTIK SIFIR ARAÇ SIKINTISI YOK

ONLAR DA VERGİ VERSİN

15 yıldır galericilik yapan Mehmet Raci Çatı, "İkinci el aracın sıfırdan pahalı olması mümkün değil, çünkü vatandaş gider sıfır alır. İkinci el almaz. O ilanları koyanlar piyasayı, ortalamayı yükseltiyorlar. Bu düşündüğünüz zaman mantıksız bir şey. Sıfır tercih edilmeli ama sıfır bulunmadığı için, bayiler zorluk çıkarttığı, fark istedikleri için insanlar hemen araba sahibi olmak istediklerinde farkı ödeyip almak isteyebilirler. Galericilerin öyle bir şey yapması mümkün değil. Plaka takıldığı zaman aracın fiyatının düşmesi lazım. İkinci el demek, plakası takılmış, kullanılmış, bir araç demektir. Yatırım amaçlı alıyorlar ve piyasaya arz etmedikleri için fiyatların yükselmesini bekliyor, istedikleri de oluyor. Onlar da vergi versin, biz dükkan kirası veriyoruz" ifadelerini kullandı.