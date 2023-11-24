Anucurlar Çetesi Lideri Sinan Anucur Fransa'da Tutuklandı

KAĞITHANE'de 2021 yılında polis merkezi önünde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili görülen davada hakkında müebbet hapis cezası kararı verilen ve Anucurlar suç örgütünün lideri olduğu bilinen Sinan Anucur'un Fransa'da tutuklandığı ortaya çıktı.

Kağıthane'de 2021 yılında polis merkezinin önünde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili Anucurlar suç örgütünün firari lideri Sinan Anucur'un da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıkmıştı. Azmettirici olarak yargılanırken 15 ay sonra tahliye edilen Sinan Anucur'u müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vermişti. Öte yandan Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği olayla ilgili soruşturma kapsamında örgüt lideri olarak Sinan Anucur'un firari olduğu gerekçesiyle ifadesinin alınmadığı öğrenilirken, Anucur'un yurt dışında olduğu belirtiliyordu.

ANUCURLAR ÇETESİ LİDERİ SİNAN ANUCUR FRANSA'DA TUTUKLANMIŞ

Sinan Anucur'un Fransa'da yakalandığı ve orada yerel mahkemece geçici olarak tutuklandığı öğrenildi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen Fransa'da tutuklanan Sinan Anucur'un 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yerel mahkemece karar verildiği ve dosyanın İstinaf aşamasında olduğundan kırmızı bülten ile iade talebinde bulunup bulunmamasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sordu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İstinaf aşamasındaki dosyanın henüz incelenmediğini ve bu nedenle yerel mahkemenin vermiş olduğu adli kontrol kararını ihlal eden Sinan Anucur hakkında talebin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sinan Anucur'un yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.