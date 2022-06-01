İstanbul, Antalya ve Sivas'ta çevre için çöp topladılar - Haberler

CK Enerji çalışanları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre sorunlarına dikkat çekmek için üç ilde çöp toplama etkinliğinde bir araya geldi. İstanbul'da Sarıyer, Antalya'da Doyran Göleti Orman Alanı ve Sivas'ta Kardeşler Tepesi Mevkii'ndeki doğadaki atıkları toplayan CK Enerji çalışanları temiz bir çevre için el ele verdi.

1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü'nde çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık yaratan etkinlikler öne çıkıyor. CK Enerji çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları da temiz bir çevre için Dünya Çevre Günü nedeniyle 'çöp toplama' etkinliğinde buluştu.

İstanbul'da Sarıyer, Antalya'da Doyran Göleti Orman Alanı ve Sivas'ta Kardeşler Tepesi Mevkii'nde bir araya gelen CK Enerji çalışanları çevre kirliliğine dikkat çekmek için doğadaki atıkları topladı. Daha yeşil, daha temiz yaşam alanları için bir araya gelen CK Enerji çalışanlarına bu özel günde aileleri de eşlik etti. "Enerjimiz iyilik için" sloganı ile gün boyunca çevre temizliği yapılırken toplanan çöpler, bölge belediyelerinin temizlik birimlerine teslim edildi.

TOPLUMUN HER KESİMİNE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

CK Enerji'den yapılan açıklamada, "İklim krizi, toprak ve su kirliliğinin giderek daha önemli hale geldiği günümüzde sürdürülebilir bir gelecek için toplumun her kesimine sorumluluk düşüyor. Enerji sektörünün lider şirketi olarak biz de sosyal sorumluluk projelerimiz ile öne çıkmak, çevresel sorunlar konusunda toplumda farkındalık ve bilinç yaratmak istiyoruz. Bu amaçla hizmet verdiğimiz bölgelerimizde çalışanlarımız ve aileleri ile Dünya Çevre Günü'ne yönelik bir etkinlik düzenledik. Tamamen bir gönüllülük hareketi olan etkinliğimize katılımın yüksek olması, doğa dostu bakış açımızın çalışanlarımız tarafından benimsendiğini göstermesi açısından memnuniyet verici" değerlendirmesinde bulunuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel