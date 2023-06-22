İSTANBUL-ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜRMÜŞTÜ; İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de Hava Sayan, oğlu Ali Sayan tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Ali Sayan ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Sayan, ailesi ve taraf avukatları katıldı.

"OLAYLARI HATIRLAMIYORUM BERAATİMİ İSTİYORUM"

BABASI VE ABİSİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

"GÖZLERİ DIŞARIYA ÇIKACAK GİBİYDİ"

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR İSTENDİ

İDDİANAMEDEN

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