Üye Girişi
Haberler

İstanbul-Ankara Otoyolu'nda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul-Ankara Otoyolu'nda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ve Bolu kent merkezinde etkili olan yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Düzce Ovası'nın güney kesimindeki Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.

Polis ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda sürücüleri, takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Bolu

Bolu kent merkezinde sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü, Karaköy, Sümer, Sağlık, Dağkent ve Yukarı Soku mahallelerinde zaman zaman sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Dağkent ve Yumrukaya mevkilerinde de sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Anadolu Otoyolu Yerel Haberler Hava Durumu Güvenlik İstanbul 3-sayfa Ulaşım Güncel Ankara Polis Yaşam Bolu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

 Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu

Teröristbaşının ölümü sonrası yeniden gündeme geldi
Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!

Altın tüm rekorları geride bıraktı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi) DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI | 21 Ekim ne günü? Dünya Gazeteciler Günü sözleri! Oktay Ertuğrul kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Oktay Ertuğrul kaç yaşında, nereli? Oktay Ertuğrul biyografisi! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (21 Ekim)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.