İstanbul-Ankara Hızlı Treni Elektrik Kesintisi Nedeniyle Durdu

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın İstanbul- Ankara seferini yapan hızlı treni, Kocaeli Yarımca İstasyonu'nda meydana gelen elektrik kesintisi sebebiyle durdu. Konuya ilişkin TCDD'den yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

07.54 Söğütlüçeşme kalkışlı hızlı tren, Kocaeli'de bulunan Yarımca İstasyonu'nda yaşanan bir elektrik arızası nedeniyle durdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Yüksek Hızlı Tren'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız; Yüksek Hızlı Tren hattımızda Kocaeli Yarımca İstasyonunda sabah saatlerinde elektrik besleme hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı YHT'lerde gecikmeler yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Yolcularımıza saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.