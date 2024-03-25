İstanbul Anadolu Yakasında sağanak yağış etkisini gösterdi

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağmur Anadolu Yakasının bazı ilçelerinde etkisini etkisini gösterdi. Yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyelerine yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakasının Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Ümraniye gibi ilçeleri yağmura teslim oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların poşetle ve plastik leğenle yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan etkili olan yağmur trafiği de olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyelerine yükseldi.