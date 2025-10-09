İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü.

Kentte aralıklarla süren yağışın da etkisiyle ana arter, caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bakırköy'de başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Beylikdüzü ve Avcılar arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ile Avcılar ve Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda trafik durma noktasına geldi

Kentin Anadolu Yakası'nda bir çok bölgede trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal'dan Göztepe'ye kadar, Ankara istikametinde ise Göztepe'den Maltepe'ye kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. Pendik ve Tuzla arasında ise her iki istikamette gecikmeler meydana geliyor.

Tem Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar bir çok bölgede araçlar güçlükle seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafik yoğunluğu Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Fikirtepe'den başlıyor.

Öte yandan, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.