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İstanbul Anadolu Yakası'nda Sis Etkisi

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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yüksek kesimleri beyaza bürüdü ve şehir manzarasını kartpostallık görüntülere dönüştürdü. Meteoroloji, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesini bekliyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sis etkili oluyor

İSTANBUL - Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde etkili olan sis, yüksek kesimleri adeta beyaza bürüdü. Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla'nın yüksek bölgelerinde yoğunlaşan sis, şehrin siluetini farklı bir atmosfere soktu.

Görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis, doğa ile şehir manzarasını bütünleştirerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutları arasında kalan binalar ve sokaklar dron ile havadan görüntülenirken, ortaya etkileyici kareler çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi beklenirken, yetkililer trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sis Etkisi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Güncel
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