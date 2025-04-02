İstanbul Anadolu Yakası'nda Sis Etkisi

İstanbul Anadolu Yakası'nda sis etkili oluyor

İSTANBUL - Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde etkili olan sis, yüksek kesimleri adeta beyaza bürüdü. Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla'nın yüksek bölgelerinde yoğunlaşan sis, şehrin siluetini farklı bir atmosfere soktu.

Görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis, doğa ile şehir manzarasını bütünleştirerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutları arasında kalan binalar ve sokaklar dron ile havadan görüntülenirken, ortaya etkileyici kareler çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi beklenirken, yetkililer trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.