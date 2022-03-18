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İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Abdul Samet Kaya - Güncel
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İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Aralıklı olarak başlayan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bugün kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Yakası, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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