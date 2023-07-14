İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Adliyede 15 Temmuz Şehitlerini Andı

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve adliyede görevli cumhuriyet savcıları, 15 Temmuz şehitlerini anma törenine katıldı. Törende konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, darbe girişiminde devletin ve milletin birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurguladı.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve adliyede görevli cumhuriyet savcıları, 15 Temmuz şehitlerini andı.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma törenine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcıları İdris Aksoy, Recep Soydan, İdris Akkoyun, Burhan Uslu, Ahmet Tatlıcan, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İstanbul Anadolu Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ile İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, 7 yıl önce devletin içine sızmış, orduya nüfuz etmiş, hain emperyalistlerin uşağı olmuş işbirlikçilerin devleti ve milleti bölmek için harekete geçtiğini belirtti.

Devletin çok büyük, milletin de çok aziz olduğunu vurgulayan Akçadırcı, "Devlet, millet kaynaşmasıyla Türk milletinin şanlı duruşuyla Türk askerinin, Türk polisinin güvenlik kuvvetlerinin yiğitçe duruşuyla emellerine ulaşamadılar ve diz çöktüler. Bizler de binlerce yıllık tarihe, şanlı tarihe sahip bir milletiz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, ehliyet, liyakat ve adaleti esas aldığımız sürece asla başarılı olamayacaklar. Kimlerle neyle iş birliği içerisinde olurlarsa olsunlar bu milleti bölemeyecekler. Devleti işgal edemeyecekler, parçalamayacaklar."

Darbe girişiminde şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törene katılanlar, daha sonra Hafıza 15 Temmuz'u gezdi.