İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Kan Bağışı Etkinliği

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, toplum sağlığını desteklemek amacıyla bir kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinlikte kurum personeli, hükümlüler ve gönüllüler kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahiplerine umut oldular.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, kurum personeli, hükümlüler ve gönüllüler kan bağışında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığını desteklemek ve kan bağışının hayati önemine dikkati çekmek amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

"Bir damla kan, birden fazla hayata can" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kurum personeli, hükümlüler ve gönüllüler kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahibi hastalara umut oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, kan bağışının yalnızca sağlık alanındaki bir ihtiyacın karşılanması değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirterek, bu bilinçle hareket edip bu faaliyeti her 3 ayda bir düzenli gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
