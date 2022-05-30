İSTANBUL–ANADOLU ADLİYESİNDE ÇOCUKLAR İÇİN KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ - Haberler

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İSTANBUL–ANADOLU ADLİYESİNDE ÇOCUKLAR İÇİN KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
İSTANBUL–ANADOLU ADLİYESİNDE ÇOCUKLAR İÇİN KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ

ANADOLU Adalet Sarayı'nda "Çocuklar için kan ver" sloganıyla düzenlenen bağış etkinliğine bazı Başsavcı Vekilleri ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

–ANADOLU Adalet Sarayı'nda "Çocuklar için kan ver" sloganıyla düzenlenen bağış etkinliğine bazı Başsavcı Vekilleri ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Anadolu Adliyesi Anaokulu ve Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle Anadolu Adalet Sarayı'nda "Çocuklar için kan ver" sloganıyla kan bağış etkinliği yapıldı. Etkinliğe Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ömer Kurtuluş Aksoy, Başak Eryılmaz, Raif Bıkmaz, Uğur Seçgin, Hacı Murat Gökşen, Hasan Turgut, Önder Yaman, Cumhuriyet savcıları Eyüp Kara ve İdris Aksoy ile çok sayıda adliye personeli katıldı.

Görüntü dökümü

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-Kan bağışı etkinliğinden görüntüler

-Kan bağışı yapan bir savcıdan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

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