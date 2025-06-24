İstanbul Ambarlı Açıklarında Suyun Hızla Yükseldiği Tekne Kurtarıldı

İstanbul Ambarlı açıklarında su alan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında su alan ve içerisinde 2 kişi bulunan teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.