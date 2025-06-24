İstanbul Ambarlı Açıklarında Suyun Hızla Yükseldiği Tekne Kurtarıldı
İstanbul Ambarlı açıklarında su alan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 2 kişi bulunan tekne, hızla tahliye botu ile güvenli bir şekilde West İstanbul Marina'ya getirildi.
İstanbul Ambarlı açıklarında su alan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı açıklarında su alan ve içerisinde 2 kişi bulunan teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel