Altun'a 'hakaret' iddiasıyla hakim karşısına çıkan Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a 2020 yılında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Müşteki Altun'un avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Duruşma ertelendi.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Canan Kaftancıoğlu mahkemeye yazılı savunma dilekçesi de sunarak "Ben CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Bu görevim nedeniyle hem partime hem de topluma karşı birtakım sorumluluklarım var. Görevim gereği bazı nesnel gerçeklikleri topluma bildirmekte yükümlüyüm. İddianame içeriğinde benim yaptığım açıklamalar katılan tarafa yönelik hakaret niteliğinde değildir. Mevcut duruma ilişkin bir tespit yaptım. Katılan tarafa hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundular.

ALTUN'UN ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanık Kaftancıoğlu'nun "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel