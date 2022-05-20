İSTANBUL-ALİŞAN'IN TAZMİNAT DAVASINDA EŞİ BUSE VAROL TANIK OLARAK DİNLENDİ - Haberler

ŞARKICI Alişan'ın, 2019 yılında yaptırdığı yağ aldırma operasyonunda vücudunda kalıcı hasar oluştuğu iddiasıyla Doktor Ufuk A.'ya açtığı 2 milyon 10 bin liralık tazminat davasında eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi.

Ünlü şarkıcı Alişan 2019 yılında yağ aldırmak için yaptırdığı operasyonda ölümden döndüğü iddiasıyla doktoru Ufuk A.'ya 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmıştı. İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Alişan ve eşi Buse Varol, avukatları Emek Emre ile birlikte katıldı.

BUSE VAROL TANIK OLARAK DİNLENDİ

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-Alişan ve eşi Buse Varol'un duruşma salonuna giriş anları

Demirören Haber Ajansı / Güncel