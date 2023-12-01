İSTANBUL-ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KADININ ÖLÜMÜ

SULTANGAZİ'de bulunan Alibeyköy barajından çıkarılan 21 yaşındaki D.B. hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Alibeyköy Barajı'nda meydana geldi. Suyun üzerinde bir kadının hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen D.B. (21)'in Sultangazi Millet Bahçesi'ne gelerek baraja doğru yürüdüğü ve suya atladığı iddia edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sudan çıkarılan D.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı duyan D.B.'nin yakınları olay yerine geldi. Ekipler tarafından D.B.'nin sudan çıkarıldığı sırada yakınları sinir krizi geçidi. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.