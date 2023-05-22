İSTANBUL-AKŞENER YÜRÜTMEYİ KILIÇDAROĞLU ALDIĞINDA DENGE VE DENETLEME MEKANİZMALARI DEVREYE GİRER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadıköy'de esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, 'Meclis; yasama, Cumhur İttifakı'nın, yürütmeyi Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu aldığında denge ve denetleme mekanizmaları devreye girer. Parlamenter sisteme bu defa hep beraber AK Parti de dahil olmak üzere cümbür cemaat geçeriz. Dolayısıyla bu ülke tekrar kuruluş ayarlarına geri döner dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağdat Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, CHP Şaşkınbakkal Seçim İrtibat Bürosu'nu da ziyaret etti. Akşener'e ziyaretleri sırasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti.

PARTİLİLER SÜREKLİ ŞÜPHE YAYDIĞI TAKDİRDE SEÇMEN GENE KAZIK YİYECEĞİZ DEYİP SANDIĞA GİTMEZ

Akşener, CHP seçim ofisindeki bir görevlinin ' seçmen kağıtları' ile ilgili sorusuna, Herhangi bir bilgim yok. Arkadaşlarımızın bize bildirdiği bir durum da yok. Ama bizatihi partililer sürekli şüphe yaydığı takdirde bu seçmen gene kazık yiyeceğiz deyip gitmez kızım sandığa. Rica ediyorum bunları, özelde soralım birbirimize. Evet çünkü yani bu ürküten bir şey. Ne yaparsak yapalım bunlar, öyle bir durum yok. Sandığın başında durup sonuna kadar durup kumanyam gelmedi deyip, kızıp gitmemek kaydıyla, sigaram geldi deyip sigara içmeye gitmemek kaydıyla. Arkadaşını yerine bırakıp, hepinize birden söylüyorum. Şimdi iki tane oy kullanılacak. Biri Sayın Kılıçdaroğlu'na yani ikisinden biri seçilecek. Dolayısıyla başka bir şey yok. Sıfır sıfır başlanıyor. İYİ Partilisinden, CHP'sine, CHP'sinden bu Millet İttifakı'nı o oluşturan ne kadar siyasi parti, gönüllüsü, kadını, erkeği yani parti farkı gözetmeksizin ülkeye sahip çıkacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçtireceğiz. Dolayısıyla bununla ilgili olarak da üç kağıt yapmaya sandıkta gayret edilir. Ben 30 senede gördüm. Hep sandık başında üç kağıt olur. Siz uyanık davranırsanız sandık başında üç kağıt olmaz. Islak imzalar olmasaydı İstanbul'da. Birinci turda 13 bin 500 çoktan gitmişti. Onlar uzman olabilir ama direndiğiniz zaman olmaz başkanım. İşte bir örneğimiz oldu. O İstanbul birinci seçimi. 13 bin 500 oy farkı son derece az bir oy farkı en kolay üç kağıt yapılacak fark ama o ıslak imzalar elde olunca yapılamadı. Ne yaptılar İkinci tur yaptılar. İkinci turda millet sahip çıktı. 805 bin fark ne demek Yani vatandaş ona göre yaptı. Şimdi rica ediyorum yani hepi topu 2 buçuk milyon oy. Hepimiz vakit kaybetmeden çalışmamız lazım şeklinde konuştu.

AKŞENER'DEN DENGE UYARISI

Bağdat Caddesi'nde vatandaşlara seslenen Meral Akşener, 'Burada bulunan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. İYİ Partililere talimatımdır. Diğer siyasi partilere gönül veren kardeşlerimden ricamdır, istirhamımdır. Ne olur herkes, İstanbul, Türkiye'nin her yerinden gelen insanların yaşadığı bir şehir. Akrabalarınızı arayın, hangi şehirde ise. Dostlarınızı, arkadaşlarınızı, yeğenlerinizi, halalarınızı, amcalarınızı, yengelerinizi arayın ve sandığa götürün. O sandıkta sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermelerini sağlayın. Gönüllerine girin, gönüllerini alın ve 13. Cumhurbaşkanı olarak sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini sağlayın. Gençler bu ülkede bu seçimin kaybettiğimiz takdirde yaşayamayacaksınız. Kadınlar, bu ülkede yaşayamayacaksınız, nefes alamayacaksınız. Dolayısıyla, bakın meclis, yasama, Cumhur İttifakı'nın, yürütmeyi Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu aldığında, denge ve denetleme mekanizmaları devreye girer. Parlamenter sisteme bu defa hep beraber AK Parti de dahil olmak üzere cümbür cemaat geçeriz. Dolayısıyla, bu ülke tekrar kuruluş ayarlarına geri döner. Atatürk'le kavga biter, Cumhuriyetle kavga biter, kadınların kıyafetleriyle ilgili kavga biter, yani kardeşim başımın açıklığından sana ne Başının kapalılığından bana ne Esas olan şey hırsız olmamaktır, arsız olmamaktır, çalmamaktır, çırpmamaktır İfadelerini kullandı.

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