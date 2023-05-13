İSTANBUL-AKŞENER SAVAŞA DEĞİL, SEÇİME GİDİYORUZ

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Şener, Beylikdüzü'nde 'Umre Anneleri' ile bir araya geldi. Çekiliş ile umreye gönderilecek kadınlara seslenen Akşener, Ben bir taraftan, o dönemin belinde silahlıları tarafından, başörtülü kızları, kadınları savunduğum için yağlı kazığa oturtulmak istemişim. Bugün o 28 Şubat'ın mağdurlarının iş başına getirdiği o arkadaşlar, bana neredeyse utanmadan 28 Şubat'ı yaptıran kişi diyorlar dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in düzenlediği çekiliş ile Umre'ye gönderilecek kadınlarla bir araya geldi. Seçim öncesi son ziyaretlerini gerçekleştiren Akşener, 'Seçim savaş değildir. İlk defa bir seçime böyle rezil bir dille gidiyoruz. ya ben hayretler içindeyim. Siyasi bir ailenin kızıyım, 30 senedir siyaset yapıyorum. Hayatım da böyle bir dille 'Allah Allah' nidaları içinde, sanki savaşa gidiyormuşuz gibi bir seçime hiç şahit olmadım. Şimdi bu seçimlere giderken, dikkat ederseniz bizi destekleyen kesimine işgalci dendi. Bizlere kitapsız, dinsiz, imansız, allahsız dendi. Şimdi umreye gittiğinize göre, umre istediğinize göre siz dinini seven müslüman kadınlarsınız diye konuştu.

SÜRTÜK DENDİ, ÇUKUR DENDİ, DÜŞÜK DENDİ

Akşener, Şimdi soru şu, 28 Şubat'ı yaşamış, bugün neredeyse utanmadan 28 Şubat'ın faili haline getirilen bu kardeşiniz. Onun ailesi ne düşünüyor acaba. Ben bir taraftan, o dönemin belinde silahlıları tarafından, başörtülü kızları, kadınları savunduğum için yağlı kazığa oturtulmak istemişim. Bugün o 28 Şubat'ın mağdurlarının iş başına getirdiği o arkadaşlar, bana neredeyse utanmadan 28 Şubat'ı yaptıran kişi diyorlar. Evim basıldı, kocamı aldattığıma dair iddialar, iftiralar yapıldı. Mahkemeye verdim hepsi beraat etti. Benim ailem ne düşünüyor acaba, 13 halam var benim, kuzen sayımı bilmiyorum. Yani bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz Sürtük dendi, çukur dendi, düşük dendi, bu dil ile seçime gidildi ve Sayın Erdoğan kazandı. Bir daha bu tuhaf sistemi, tuhaf rejimi değiştirebilecek imkanımız yok şeklinde konuştu.

YA SAVAŞA GİTMİYORUZ, ALT TARAFI SEÇİME GİDİYORUZ

Meral Akşener, Sayın Binalı Yıldırım, sizleri bizleri işgalci görüyor. Bunlar neden yapılıyor hiç düşündünüz mü Sayın Binalı Yıldırım'ın oğlunun ve kendi hakkında cayman adaları, mayman adaları, kayman adaları, efendime söyleyeyim Panama belgeleri, Hollanda, binlerce, milyonlarca dolarlık hesaplardan bahsediliyor. Onun örtülmesi için biz savaş gidiyoruz. ya savaşa gitmiyoruz, alt tarafı seçime gidiyoruz. Önemli bir seçime gidiyoruz ifadelerini kullandı.

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