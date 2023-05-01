İSTANBUL-AK PARTİLİ AHIAKAN, TAKSİCİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

AK Partili Ahıakan, taksici esnafını ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Aydoğan Ahıakan, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Kartal'da çalışan taksicilerle bir araya geldi.

Taksici esnafının 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayan Ahıakan, taksicilere yönelik yürütülen çalışmaları ve ileriki dönemlerde yapılacak olan faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Ahıakan, 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

'TİCARİ TAKSİLERDE ÖTV ALINMAYACAK'

Ahıakan, 'Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı, sayın cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ın bayram anlamında yaşanması ve tatil olmasını ilan etmişti. Cumhurbaşkanımıza bu açıdan çok teşekkür ediyoruz. Bugün Kartal'da Eren Taksi durağımızı ziyaret ettik, esnaflarımızla bir araya geldik. Tüm çalışan emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma bayramlarını tekrar tebrik ediyorum. Burada yine ÖTV'yle ilgili cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu müjdeyi taksici esnafımıza anlattık. Ticari taksilerde özellikle ticari araçlarda aynı emsalde araçla yenilendiğinde ÖTV alınmayacak. Öte yandan Kartal teşkilatındaki arkadaşlarımızla beraber, özellikle esnaflarımızın ellerini sıktık. Onların bize olan taleplerini, önerilerini ve iletmek istedikleri hususları dinlemiş olduk. Vatandaşlarımızı ziyaret ederek, cumhurbaşkanımızın selamını ilettik' diye konuştu.