İSTANBUL-AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNUN ÖNÜNDE SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

AK Parti'nin Bahçelievler'de bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silah sesleri yükseldi. Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi'nde bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş etti. İlk belirlemelere göre binada her hangi bir isabet olmazken polis, havaya ateş eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023