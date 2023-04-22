İSTANBUL-AK PARTİ'NİN BAHÇELİEVLER'DEKİ SEÇİM BÜROLARININ ÖNÜNDE DUYULAN SİLAH SESLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi'nde bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş ettiği bildirilmiş ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Polis buradaki incelemelerini sürdürürken, bu kez de yine Yenibosna AK Parti Kuleli Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde havaya 4 el ateş edildiği ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde irtibat bürosuna herhangi bir isabet olmadığı belirlendi. Polisin her iki seçim irtibat bürosundaki incelemeleri sürüyor.

- Ural

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023