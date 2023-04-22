İSTANBUL ? AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI CÜNEYT YÜKSEL, 'DEMOKRASİ DIŞINDAKİ OLAYLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ?

Ak Parti İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, dün akşam 5 kurşun isabet eden Ak Parti'nin Kocasinan Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Burada partililerle konuşan Yüksel, 'Özellikle 14 Mayıs'a giden bu süreçte bunlarla, demokrasi dışındaki unsurlarla mücadele edeceğimizi beyan ediyorum' dedi.

Bahçelievler'in Kocasinan Mahallesi'ndeki Ak Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun önüne motosikletle gelen iki kişinin silahla ateş etmesi sonucu 5 mermi seçim bürosuna isabet etmişti. Olayın duyulmasının ardından Ak Partililer seçim irtibat bürosuna akın etti. Ak Parti'nin 3. bölge milletvekili adayı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, 'Dün gece biliyorsunuz özellikle burada AK Parti İstanbul, Bahçelievler, Kocasinan mahallesindeki seçim irtibat bürosunda saat 2220 sularında böyle bir menfur olay olmuş. Yani iki kişi motosikletle gelip buraya bakarak ateş açmış. Bu olayı haber alır almaz, ben ilçe başkanımızı aradım geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bu vesileyle de bütün teşkilatımıza da ben geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabi devlet, millet bir olarak biz bu olayların olmasını istemiyoruz. Özellikle 14 Mayıs'a giden bu süreçte bunlarla, demokrasi dışındaki unsurlarla mücadele edeceğimizi beyan ediyorum. Bu gibi olayları şiddetle kınıyorum. Buna sebep olan kişi ve kişiler kimlerse, arkalarında kim varsa mutlaka hukuk önünde de hesabını verecektir. Bizlerde bunun takipçisi olacağız' dedi.

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