İstanbul Aile Vakfı'ndan İsrail'e Tepki: İnsani Yardım Engellenemez

İstanbul Aile Vakfı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya ilişkin, insani yardımın önündeki engellerin derhal kaldırılması ve sivil girişimlere yönelik saldırıların son bulması çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece, Gazze'deki mazlumlara yardım amacıyla yola çıkan Uluslararası Sumud Filosu'na yönelik soykırımcı terör devleti İsrail'in müdahalesini derin bir üzüntü ve kaygıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Aile kurumunu milletlerin en sağlam dayanağı olarak gören Vakfımız, insani yardımı engellemeye dönük her girişimi yalnızca uluslararası hukuka değil, aynı zamanda insanlık onuruna da yapılmış bir saldırı olarak görmektedir." ifadeleri yer aldı.

Vakıf olarak, zulüm ve kuşatma altında yaşayan ailelerin yaşama hakkını, çocukların geleceğini ve insanlığın ortak vicdanını savunan Sumud Filosu'nun yanında oldukları belirtilen açıklamada, "Özellikle masum kadın ve çocukları, bebekleri hedef alan soykırımın derhal durdurulması, insani yardımın önündeki engellerin derhal kaldırılması, sivil girişimlere yönelik saldırıların son bulması çağrımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." denildi.