Üye Girişi
Haberler

İstanbul Aile Vakfı, Gaziantep'te 2. Uluslararası Aile Sempozyumu Düzenliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Aile Vakfı, aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla Gaziantep'te düzenlenecek olan 2. Uluslararası Aile Sempozyumu'nu duyurdu. Sempozyumda, aile yapısını tehdit eden unsurlar ve ailenin karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alınacak.

İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla düzenleyeceği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu", Gaziantep'te gerçekleştirecek.

Vakfın açıklamasına göre, sempozyum, Birleşmiş Milletler Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri kapsamında 2024 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiği kentteki Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde 10-12 Mayıs'ta yapılacak.

"Küresel Tehditler Karşısında Aile" başlığı altında düzenlenecek sempozyumda, aile yapısını küresel ölçekte tehdit eden unsurlar farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele alınacak.

Psikoloji, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, sağlık bilimleri ve İslami ilimler gibi birçok alanın önde gelen araştırmacı, akademisyen ve yazarlarının katılacağı sempozyumda, ailenin karşı karşıya kaldığı sorunlar, değişimler ve yenilikler tartışılacak.

Sempozyumdaki tebliğler, hazırlanacak sonuç bildirgesiyle kamuoyuyla paylaşılacak ve vakıfça bildiri kitabı yayınlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Sempozyum Gaziantep İstanbul Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım aday mı? Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım aday olacak mı? 8 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title