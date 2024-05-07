İstanbul Aile Vakfı, Gaziantep'te 2. Uluslararası Aile Sempozyumu Düzenliyor

İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla düzenleyeceği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu", Gaziantep'te gerçekleştirecek.

Vakfın açıklamasına göre, sempozyum, Birleşmiş Milletler Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri kapsamında 2024 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiği kentteki Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde 10-12 Mayıs'ta yapılacak.

"Küresel Tehditler Karşısında Aile" başlığı altında düzenlenecek sempozyumda, aile yapısını küresel ölçekte tehdit eden unsurlar farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele alınacak.

Psikoloji, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, sağlık bilimleri ve İslami ilimler gibi birçok alanın önde gelen araştırmacı, akademisyen ve yazarlarının katılacağı sempozyumda, ailenin karşı karşıya kaldığı sorunlar, değişimler ve yenilikler tartışılacak.

Sempozyumdaki tebliğler, hazırlanacak sonuç bildirgesiyle kamuoyuyla paylaşılacak ve vakıfça bildiri kitabı yayınlanacak.