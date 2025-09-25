İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'den Gençler için Doğa Eğitimi

(İSTANBUL) - İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, çevre bilincini artırmak ve genç nesillerin doğayla daha güçlü bağlar kurmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Era Koleji Kocasinan Yerleşkesi Bilim Takımı öğrencileri, Alibeyköy Bahçe Market ve Fidanlık alanına gerçekleştirdikleri ziyarette doğayla iç içe bir deneyim yaşadı.

Ziyaret sırasında İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin uzman ekipleri, öğrencilere bitki çeşitliliği, üretim süreçleri ve çevre duyarlılığı konularında bilgi verdi. Fidanlık alanında yapılan gözlemler sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini pekiştirirken doğa ile ilgili farkındalıklarını da artırma fırsatı buldu.

Verimli geçen ziyaret, öğrencilerin çevreye olan ilgisini artırmakla kalmadı; aynı zamanda doğa temelli yeni projelerin fikir aşamasında şekillenmesine de katkı sağladı.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ yetkilileri, bu tür etkinliklerin sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Gelecek nesillerin doğa ile daha yakın ilişkiler kurmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde olmaya ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.